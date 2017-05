Luego del escándalo, Daniel Scioli anunció que será papá a los 60 años

BUENOS AIRES.- El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, confesó esta noche que será papá a los 60 años: Gisela Berger, que hace unas horas se refirió a una supuesta infidelidad del ex candidato a la presidencia de la Nación, se encuentra en la dulce espera.

El escándalo comenzó en las últimas horas, cuando la modelo usó las redes sociales para acusar a Sofía Clerici de ser la tercera en discordia. La joven compartió capturas de pantallas del supuesto teléfono celular de su pareja, en la que aparentemente acordaba una cita con la vedette y recibía fotos hot.



Así es el video hot de Sofía Clerici, la supuesta amante de Scioli



Tras el revuelo, Scioli habló con Jorge Rial en A24 y confesó: "no hay ninguna tercera en discordia. Separemos y diferenciemos bien las cuestiones. Clerici es mi amiga. No pasó nada. Es verdad que ella manda videos para promover su ropa interior. No fue ni es mi amante".

"Esa noche fui a jugar al fútbol, eso es verdad. Lo hablé con Gisela, está muy sensible y entiendo que haya reaccionado así. Le pedí que me disculpe. Estamos pasando un desafío hermoso", recordó el político.

Finalmente, quien supo ser el hombre fuerte del Frente para la Victoria anunció que será padre: "Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé". "Tenemos muchos miedos, tengo 60 años y es un desafío. Voy a ser padre y ojalá Dios me ilumine para serlo lo mejor posible", concluyó.