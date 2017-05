"Roberto Palina está sorprendido por la información", dijo su abogado

El secretario de Trabajo y titular de la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (Fotia), Roberto Palina, rechazó esta noche las declaraciones de la testigo de identidad de reservada que lo involucró en un presunto caso de trata de persona durante el juicio contra el "Clan Ale".

El apoderado de Palina y de Fotia, Gonzalo Ortega, afirmó que su cliente no tiene nada que ver con esos dichos ni sabe de qué se trata. "Él está totalmente sorprendido por la información. No relaciona por qué se dice eso de él. No tiene absolutamente nada que ver", afirmó en diálogo con LA GACETA.

El letrado adelantó que mañana se presentarán en los tribunales federales para pedir que les entreguen documentadamente los dichos de la testigo reservada. "Me ha pedido que haga las averiguaciones correspondientes y que inicie las acciones que sean necesarias para que esta que esta persona, que tampoco sabemos quién es, se retracte públicamente y le iniciemos las acciones penales de que correspondan. Que se haga cargo de las sanciones o penas que le quepan por estos dichos, que son totalmente infundados y que constituyen una calumnia", señaló.

Durante la jornada de hoy, la testigo de identidad reservada víctima de trata de personas acusó a Ángel "El Mono" Ale de haberla entregado al secretario de Trabajo y titular de Fotia.

A través de su representante legal, Palina emitió el comunicado que se publica a continuación:

Por la presente, rechazo en forma expresa y contundente las manifestaciones y acusaciones que en forma irresponsable fueron realizadas por una supuesta testigo con identidad reservada, y en relación a mi persona en un juicio de terceros que nada tienen que ver con quien suscribe. Manifestaciones que además de constituir una grave calumnia, ofenden mi buen nombre y honor. Además de dirigente gremial y político, soy un padre de familia, por lo que no permitiré que en forma gratuita me difamen, adelantando por este medio que esa persona desconocida hasta ahora, deberá retractarse en forma pública y judicial, como así también hacerse cargo de las sanciones o penas que le quepan en la querella penal que iniciare en forma inmediata.

Firmado Roberto Palina