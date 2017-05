Video: un ladrón armado robó en un kiosco céntrico a cara descubierta

Un joven ingresó armado anoche a un comercio céntrico, asaltó a la empleada y se llevó la recaudación del día. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, ubicado en calle San Juan al 500.

Como se puede ver en las imágenes, el hecho se produjo alrededor de las 20.30, cuando un desconocido ingresó al kiosco, remontó su arma y le exigió a una joven que le dé el dinero de la caja registradora. La mujer no se resistió y le entregó lo recaudado al ladrón. Según después, el autor del robo huyó caminando tranquilamente, mientras una cliente ingresaba al lugar.



El propietario del local le comentó a LA GACETA que no es la primera vez que sufren un hecho de inseguridad. "Estamos hartos. Hacemos muchos sacrificios para mantener el comercio y pasan estas cosas. Ahora vamos a tener que atender con la puerta cerrada. No se puede trabajar así", sostuvo.