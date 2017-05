Cristina Kirchner: "la sociedad no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias"

La ex presidenta Cristina Kirchner dijo que la sociedad en la actualidad "no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias" y lo comparó con lo que ocurría con su generación: "a nosotros nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando porque estábamos instruidos".

La ex mandataria pronunció hoy un discurso de casi dos horas durante una conferencia en el bloque de diputados parlamentarios de bloques progresistas, verdes y de izquierda que se realizó en Bélgica.

"Estamos frente a una sociedad que no está capacitada para leer lo que pasa detrás de las noticias. A los de nuestra generación nos decían algo y sabíamos distinguir lo que había detrás de lo que nos decían y lo que estaba pasando. Pero estábamos instruidos intelectualmente, estábamos formados. Éramos una generación muy de lectura, de análisis y con capacidad de generar pensamiento abstracto", afirmó Cristina ante los parlamentarios.

En tanto, comparó lo que ocurre en la actualidad: "hoy estamos ante una sociedad que no tiene los instrumentos como para poder leer todo lo que le dicen y le cuentan. No es mediocridad, no es ignorancia. Estamos ante un fenómeno comunicacional y de información muy diferente al que tuvimos nosotros a través de libros, a través de lo empírico de cada uno de nosotros en la actividad política. Hoy hay una tendencia hacia lo individual, y con muy buenas intenciones. Militantes digitales que se sientan a debatir sobre temas. Es muy bueno, pero es una construcción individual. Esto lleva a una individualidad comunicada".

Cristina vinculó el fallo del 2x1 con el Gobierno: "lo único independiente son los reyes de España"



Calificó al gobierno de Mauricio Macri como la "estafa electoral" más grande de la historia argentina y afirmó que, por más que le aparezcan 80 causas nuevas en su contra, no van a callar su voz y hasta criticó el espíritu crítico de la sociedad, informada en gran medida mediante internet y las redes sociales.

Fuentes: Infobae