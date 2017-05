Macri, sobre el 2x1: "Siempre estuve en contra de cualquier herramienta a favor de la impunidad"

El presidente Mauricio Macri felicitó hoy al Congreso de la Nación por la celeridad con que comenzó a resolver el vacío legal que dejó la desafortunada “ley del 2x1". Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia nacional, que habilitó el uso de la norma para represores, ratificó que “siempre estuvo en contra de cualquier herramienta a favor de la impunidad, más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad".



“Quiero felicitar al Congreso por la celeridad con que comenzó a resolver el vacío legal que dejó esta desafortunada ley del 2x1, con la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta a favor de la impunidad y más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad”, dijo Macri en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en Mendoza.



A pocas horas de la marcha a Plaza de Mayo convocada por organismos de derechos humanos en repudio al fallo dictado hace una semana por la Corte Suprema, con relación al represor Luis Muiña, el Presidente se mostró contento porque el Congreso “ya está resolviendo este tema” y confió en que el Senado -que trataba en la misma jornada en el recinto el proyecto que busca limitar la aplicación del 2x1, aprobado ayer por Diputados- “va a encauzar las cosas como se debe”.



El jefe de Estado criticó a los dirigentes que "han tenido roles protagónicos en los últimos años en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en los distintos gobiernos que precedieron" a Cambiemos, y que "no hicieron nada” cuando la ley del 2x1 "se aprobó liderada por (el ex juez Eugenio) Zaffaroni, con el consenso de muchos de los que hoy se los escucha muy enojados con el 2x1”.



También ratificó que cree en la independencia de los poderes y sostuvo que no hay “líderes mesiánicos” que digan lo que hay que hacer, en alusión a los dichos de la ex presidenta Cristina Fernández, quien relacionó al Gobierno con el fallo de la Corte Suprema que habilitó la aplicación del beneficio del 2x1 para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Las declaraciones de la ex presidenta.



Por último, Macri expresó que está “muy contento” con la Corte Suprema de Justicia, que es “independiente, prestigiosa y decide según el criterio jurídico que se presenta” en cada caso, consignó la agencia Télam.