Creen que el principal sospechoso del crimen de Ornella ya había cometido otro femicidio

La Justicia investiga si Gustavo “Perrito” Carretero, principal sospechoso del crimen de Ornella Dottori, fue el responsable del homicidio de otra joven en 2015. Por este hecho, está detenido la pareja de la víctima desde hace ya más de 15 meses.

En diciembre de 2015, unos niños encontraron el cuerpo de una chica en un cañaveral de Jujuy al 4.000. Después de varios días, fue identificada como Y.C.P. La Policía investigó el caso y acusó a la pareja G.A.R del crimen. Fue detenido a la semana y, luego de que se le dictara la prisión preventiva, trasladado al penal de Villa Urquiza.

El padre del imputado ofreció como testigo a un joven al que identificó como Luisito. Él, según anunció en varios escritos que presentó ante el fiscal Arnoldo Suasnábar podría aportar datos claves en la causa. El investigador pidió en varias oportunidades a la Policía que lo llevaran a declarar, pero como no lo pudieron encontrar, cerró la instrucción y elevó la causa a juicio, planteo que prosperó y ahora sólo queda esperar que se fije fecha para la audiencia oral.

“Le voy a decir la verdad jefe. Esa noche el último que estuvo con la chica fue ´Perrito’. Ellos compraron droga y se fueron hasta ahí. Estuve con ellos consumiendo pasta base, pero me fui antes porque se había levantado mi padre”, dijo el testigo en una charla con LA GACETA.

El joven contó que él no se presentó antes a declarar por temor a quedar detenido. “Eso le pasó a G.A.R y no quería quedar pegado. Ahora no tengo problemas en decir todo lo que observé esa noche. Es más, después de esa muerte, ‘Perrito’, que en nuestro barrio era conocido como ‘Polvorón’, se fue al sur de la provincia con su padre”, comentó.

Este crimen tiene varias similitudes con el de Dottori. Carretero también fue a comprar drogas con Ornella. Ambas víctimas murieron después de haber sufrido golpes en su cabeza. Las escenas fueron lugares alejados y cerca de cultivos. Después de que se conocieran los casos, “Perrito” huyó. Primero se fue al sur y después regresó a la capital, donde fue detenido.

“Lo único que pretendo es que investiguen bien. En el barrio todos saben lo peligroso que es Carretero. Siempre estuvo sospechado de haber matado a mi suegra y ahora que está implicado en el crimen de Ornella, no tienen dudas. Mientras tantos, mi hijo se encuentra en prisión”, dijo R.A.R.

