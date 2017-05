Caso Daiana: los dientes, el principal elemento que buscan los peritos en los hornos de ladrillos

Según el médico forense Augusto Colombres, ex jefe de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UNT y actual director de un posgrado de esta especialidad, la tarea de los peritos de la Policía en estos casos consiste en revolver las cenizas buscando algún diente. “Es lo que más resiste el calor. Incluso los huesos se consumen. Puede quedar algún fragmento óseo, pero al calcificarse, no sirve para los estudios, no arroja un resultado de ADN”, afirmó. Afortunadamente, las piezas dentales sí pueden dar datos sobre el material genético.

“A los dientes hay que abrirlos para conocer su ADN. Al no existir un banco de datos, estas muestras deben cotejarse con las que puedan entregar padres o hermanos de la presunta víctima. El problema es que existe la posibilidad de que los dientes también se consuman”, añadió. Colombres también explicó que la temperatura de un tabique de ladrillos puede equipararse a la de los hornos crematorios; y en ese sentido informó que el cuerpo no se convierte en cenizas de inmediato, sino tras algunas horas de exposición al calor.

Distintas áreas de la Policía están abocadas a la búsqueda de Daiana Abigail Garnica, la joven de 17 años que desapareció el sábado de su casa, en Alderetes. Analizan un llamado telefónico e intensifican los rastrillajes la zona este y norte de la provincia. Además, se desarmaron dos hornos de una cortada de ladrillos ubicada en el lugar donde trabaja el principal sospechoso, Darío Suárez .

Según el comisario Hugo Cabezas, "la Policía trabaja con toda la información que se obtiene” y por el caso “hay varias líneas de investigación. “Por la causa hay cinco detenidos (tres mujeres y dos hombres), en breve saldrá el oficio para una búsqueda a nivel nacional de la joven. No vamos a descartar nada e incluso investigamos el círculo íntimo”, destacó.

El sábado por la tarde, Daiana tomaba mate con su madre en su casa de Alderetes, cuando le llegó un mensaje de un vecino, quien le pidió que lo acompañara a hacer unas compras, pero que no les dijera nada a sus padres. Ella salió y desde ese momento está desaparecida