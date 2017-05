En el Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano hubo en las últimas horas nuevos planteos para beneficios del 2x1 en los cómputos de las penas para condenados por delitos cometidos durante el terrorismo de estado. Al requerimiento de la defensa particular del ex militar Carlos Trucco (condenado en la megacausa Arsenales II-Jefatura II) se sumaron los de los representantes del Ministerio Público de la Defensa para otros 42 represores. Entre los casos se encuentran los de los multicondenados ex militar Luciano Benjamín Menéndez y ex policía Roberto “El Tuerto” Albornoz. En el caso de Trucco, que se espera que se defina mañana, el fiscal federal Pablo Camuña pidió al TOF que rechace el requerimiento y, en paralelo, que se declare la inconstitucionalidad de la aplicación de la Ley del 2x1 en casos de lesa humanidad. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también se expresó en contra. Hoy, a las 19.30, habrá una marcha de repudio al fallo en la plaza Independencia.

Esta noche, de 22 a 23.30, el programa periodístico de LA GACETA se transmitirá en vivo por Canal 10 y a través de streaming por www.lagaceta.com. Además de los informes de investigación, habrá una entrevista realizada por el periodista Federico van Mameren. En esta oportunidad, los entrevistados serán el ex secretario de Obras Públicas de 2003 a 2015, Oscar Mirkin, y el coordinador de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate. La idea de este segmento es reflexionar sobre la obra pública, repasando aquellas construcciones que fueron concluidas y recordando las que todavía no se concretaron. Junto a Van Mameren estará Carolina Servetto.

5. Otro cadete dijo que sufrió apremios en la Escuela de Policía

La cúpula de la Escuela de Policía recibió la segunda denuncia por torturas en menos de una semana. En este caso el demandante es un cadete de 28 años que el 1 de abril tuvo que ser internado en terapia intensiva por una crisis convulsiva y deshidratación. “Les dije que me sentía mal y me respondieron que siguiera haciendo el ejercicio. Empecé a ver puntos y no me acuerdo de nada más”, relató Luis Serra. Además, explicó que los instructores en todo momento los amenazaban con hacer una guardia imaginaria -es decir, realizar ejercicios toda la noche- y no les proveían líquido para hidratarse. “Era tanta la sed que tomábamos el agua que era para lavarse los dientes”, afirmó. La acusación es por lesiones e incumplimiento de los deberes de servidor público, y se unificaría con la denuncia de otro cadete.