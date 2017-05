Un pedido de "nuggets" gratis se convirtió en el mensaje más retuiteado del mundo

ESTADOS UNIDOS.- El pedido de "nuggets" gratis por un año que el adolescente Carter Wilkerson le realizó a la cadena de hamburgueserías Wendy's se convirtió en el tuit más retuiteado del mundo, confirmó hoy la red social de microblogging.

Con más de 3,42 millones de retuits, el mensaje publicado el 5 de abril por Wilkerson (@carterjwm) sobrepasó al de la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, quien en la entrega de los Oscar de 2014 había publicado una selfie junto con Brad Pitt, Julia Roberts y varios actores, informó hoy Twitter en su blog.

La historia del tuit de Wilkerson comenzó cuando el estudiante secundario le preguntó a Wendy's cuántos retuits necesitaría para conseguir nuggets gratis por un año, a lo que la cadena le contestó "18 millones". "Consideralo hecho", respondió Carter, y se lanzó a una campaña para conseguir esos reuits que contó con la colaboración de personajes y empresas como Apple Music, Microsoft, Google y Amazon, recordó Twitter según informó Télam.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3