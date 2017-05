Google realizará reuniones virtuales para los interesados en el "Desafío Google.org"

Google realizará durante mayo dos reuniones virtuales a través de Youtube para aquellas organizaciones sin fines de lucro interesadas en participar del "Desafío Google.org", que repartirá U$S 5,75 millones a 15 proyectos con impacto social en América Latina. En estas conversaciones virtuales, pensadas a modo de consultoría, la empresa explicará el proceso del concurso y brindará consejos sobre cómo presentar proyectos y presupuestos, mientras que las organizaciones podrán podrán interactuar con voluntarios de la firma tecnológica.

Las conversaciones tendrán lugar el 9 y el 22 de mayo a las 14 en el canal de YouTube de Ashoka, informó el gigante de internet en un comunicado, según aseguró Télam. Para aquellas personas que no puedan atender el hangout o aquellas que aún luego de asistir tengan dudas, habrá opción de atender las "office hours", señaló, y explicó que estas se llevarán a cabo de lunes a viernes, entre el 8 y el 23 de mayo, a las 15. Además, las organizaciones que tengan presencia en Buenos Aires podrán asistir a un taller presencial, que se realizará el 11 de mayo de 9.30 a 12, en las oficinas de Google, en Puerto Madero.

A finales de abril la empresa estadounidense lanzó en Argentina y otros cuatros países de la región una iniciativa que repartirá U$S 5,75 millones entre las organizaciones sin fines de lucro que resulten ganadoras de un certamen de ideas innovadoras que utilicen la tecnología para resolver problemas de la sociedad.

Hasta el 24 de mayo, ONG de Argentina, Chile, Colombia, Perú y México podrán presentar sus "proyectos de innovación con impacto social" en el "Desafío Google.org", una iniciativa que apunta "a todo tipo de organizaciones, sin ningún otro requisito que estar registrado legalmente en el país", explicó en aquel momento Eleonora Rabinovich, gerenta de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google. La directiva aclaró que las organizaciones que participen pueden presentar simplemente una idea, no necesariamente un proyecto en ejecución.

El "Desafío Google.org" consta de dos etapas nacionales y una regional. En la primera, un jurado compuesto por cuatro especialistas seleccionará, junto con un equipo de Google, tres proyectos por país, que recibirán cada uno u$s 350.000. Los jueces evaluarán cuatro criterios para dar su veredicto: el impacto que la iniciativa pueda tener en la comunidad; la tecnología y la innovación que implique; su escalabilidad; y su viabilidad.

Una vez seleccionados, los tres ganadores se someterán durante un mes al voto del público, que a través de la plataforma (en el sitio g.co/Desafio2017) podrá elegir al proyecto que representará al país en la instancia regional, y los resultados se darán a conocer el 26 de septiembre.

La final regional será en la Ciudad de México, en noviembre. Allí, la organización ganadora se llevará un premio adicional de U$S 250.000, mientras que a las que queden en segundo y tercer puesto se les otorgará U$S 150.000 y U$S 100.000, respectivamente.