Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que denunció que su pareja se había suicidado

BUENOS AIRES.- Un hombre que denunció que su pareja se había suicidado ahorcándose con un cinturón que colgó de una puerta de su vivienda fue condenado hoy a prisión perpetua por la Justicia de Morón, que lo encontró culpable del femicidio y ahora es buscado porque se encuentra prófugo después de llegar al juicio en libertad.

El hecho se registró el 28 de agosto de 2014, cuando Noelia Olivera (27) apareció muerta con golpes y signos de estrangulación en su casa de Blas Parera y Ventura Alegre de la localidad de Castelar Sur, partido de Morón, donde vivía con sus dos hijos de 6 y 11 años, producto de relaciones anteriores.

La entonces pareja de Noelia, Gastón Manes (28), denunció a la Policía que cuando llegó a la vivienda descubrió que su mujer se había suicidado con un cinturón, que colgó de una puerta de una habitación, y que la había bajado para hacerle reanimación por la boca, pero no pudo salvarla.

Olivera y Manes comenzaron a salir en febrero de 2014 luego de conocerse en un boliche y, un mes después, la joven actualizó su perfil de Facebook donde dio a conocer la relación. Desde un principio los familiares de la víctima sostuvieron que Noelia no se había suicidado sino que la había matado Manes, a quien describieron como un hombre violento que golpeaba a la víctima, no la dejaba ver a sus amigas y la había alejado de la familia.

La madre y las hermanas de Noelia comenzaron una larga lucha en la Justicia de Morón, para que alguna fiscalía se hiciera cargo de la investigación, incluso realizaron manifestaciones frente al edificio de los Tribunales locales, en Almirante Brown y Colón, para reclamar justicia.

Finalmente, el fiscal Adrián Ferreyra, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, logró con las pruebas obtenidas llevar al sospechoso a juicio oral y el 20 de marzo último los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Morón, Osvaldo Cedarri, Humberto González y Aníbal Termite abrieron las audiencias.





Por su parte, Manes fue detenido y permaneció alojado en diferentes comisarías durante unos 20 días, hasta que luego recuperó su libertad pero continuó imputado por el femicidio. Durante los 10 días que duraron las audiencias se presentaron unos 50 testigos, entre ellos vecinos de la casa de la víctima que confesaron escuchar discusiones de la pareja y fuertes ruidos en la vivienda.

De acuerdo al informe, durante la reconstrucción de la muerte de Noelia el imputado entró en contradicciones en parte de los relatos de los hechos que realizó sobre cómo encontró a la víctima, y los peritos destacaron que las evidencias no coincidían con varias escenificaciones que narró Manes.

Tanto los médicos que realizaron la autopsia como los que fueron convocados para la reconstrucción de la muerte de Noelia pusieron en duda la versión del hombre por la posición en que fue hallado el cuerpo y las escoriaciones que debería tener un cadáver, que supuestamente llevaba varias horas colgado.

A una persona muerta no se le pueden romper las costillas por realizarse un ejercicio de resucitación, señalaron los peritos y aclararon que si el acusado le realizó la reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima con signos vitales como dijo, la chica no pudo haber estado tanto tiempo colgada.

Según informó la agencia Télam, la psicóloga social Mónica Borra explicó que "una persona con celotipia actúa con violencia y necesita mantener el control sobre otra persona y manejar la situación. Se presenta amable y dulce pero puertas adentro es violenta y agresiva verbal y físicamente". El trabajo pericial determinó que Manes "es una persona hostil, violenta, dependiente, que necesita controlar las situaciones, actúa ciegamente y no razona entre la acción y la reacción".

Hoy los integrantes del TOC 2 lo condenaron a prisión perpetua, pero como no requirieron su presencia el veredicto fue escuchado en la Sala de Audiencias solamente por los familiares de la víctima y los abogados del acusado. Los jueces, como sabían que el acusado no estaba presente, antes de leer el veredicto libraron la orden de detención a su domicilio, en Las Heras al 700 de San Antonio de Padua, donde los policías allanaron la vivienda pero Manes ya no estaba.