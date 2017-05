Polémica por los insultos racistas: "le agradezco a mi mamá y a Dios por ser negro"

BUENOS AIRES.- Boca empató sin goles con Estudiantes el sábado en La Plata pero lo más relevante del encuentro fue la polémica que se desató en torno al colombiano Frank Fabra y los insultos racistas que recibió durante todo el partido por parte de los hinchas platenses.

"Me sentí un poco mal por lo que pasó pero no fueron los jugadores rivales sino los hinchas. Los futbolistas de Estudiantes no me dijeron nada, eso es mentira. Todo fue parte de la tribuna. Me gritaron negro, mono y otras cosas más. Y que me volviera a mi país. Como Gago estaba cerca y escuchó todo fue a decirle al árbitro para que parar el partido. Ese gesto me hizo sentir querido por mis compañeros", explicó Fabra hoy, luego de que Boca emitiera ayer un comunicado denunciando el triste accionar de la hincha de de Estudiantes con el jugador.

Los insultos racistas que hicieron llorar a un jugador de Boca



"Ya me pasó en otras oportunidades pero trato de no prestarle tanta atención. Pero el sábado los escuché bien. Yo no me siento más ni menos que nadie por mi color. Le doy gracias a mi mamá y a Dios por haberme hecho negro. A muchos les duele y no les gusta que se metan con eso", dijo el colombiano intentando fortalecerse luego del mal momento y orgulloso de su persona.