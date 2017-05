El dólar se disparó 16 centavos, con la participación de los bancos oficiales

El dólar trepó hoy 13 centavos y cerró a $ 15,84, en una jornada con un monto operado récord al superar los $ 800 millones, gracias a una nueva participación de bancos oficiales.

En el mercado mayorista, la divisa sumó cinco centavos y terminó a $ 15,52 en el MULC con lo que marca su cuarta suba consecutiva, detalla El Cronista. El dólar Banco Nación (BNA) cerró a $ 15,70, mientras que el dólar "blue" lo hizo a $ 15,95.

"Las compras oficiales potenciaron la suba y la ausencia final de la banca pública justificó la caída del dólar mayorista", explicó el consultor Gustavo Quintana.

Durante la rueda se registró un récord en el monto operado, que alcanzó en el segmento contado U$S 843,631 millones y en futuros MAE U$S 91 millones. Las operaciones no superaban los U$S 800 millones desde diciembre pasado.

"La intensa actividad oficial volvió a justificar la corrección positiva experimentada por el dólar en la fecha y potenció el volumen negociado hoy en el mercado cambiario con un monto de operaciones que no se repetía desde diciembre del año pasado", agregó Quintana.

Ayer, la divisa avanzó siete centavos en el mercado mayorista gracias a la nueva intervención de los bancos públicos que compraron unos U$S 100 millones que luego cedieron al BCRA.

La suba se dio pese a las liquidaciones de divisas y acompañó al movimiento de todo el resto las monedas de la región.

En términos reales, el atraso cambiario ya supera el 27% y borró la devaluación. Significa que la inflación acumulada se devoró la devaluación de casi el 40%.