Al doble iraní de Messi no lo dejaron entrar a su casa cuando el argentino le hizo el gol a Irán

Reza Parastesh, el joven iraní que se hizo famoso por su gran parecido a Lionel Messi, alterna buenas y malas a causa de esta condición. Las buenas son que la gente lo saluda por todas partes y le pide fotos y autógrafos. Las malas son que a causa del furor que provoca, en las últimas horas, por ejemplo, fue detenido por la Policía, con el argumento de alterar el orden público.

El hecho sucedió en las calles de Hamadán, una ciudad ubicada al oeste de Irán, donde el “Messi iraní” se estaba sacando fotos con las personas. Además, le confiscaron su vehículo, según informó Perfil.

Parastesh es un estudiante iraní de 25 años y, debido a su gran parecido con el futbolista de Barcelona, se ganó el reconocimiento de todos en su país y en distintas partes del mundo. Hasta dio varias entrevistas.

“La gente me ve realmente como el Messi iraní y quiere que imite todo lo que hace. Cuando salgo a alguna parte, la gente se asombra. Estoy muy contento al ver que los hace felices (…) Eso me da mucha energía”, explicó a la agencia AFP.

Messi tiene un doble y es iraní



El doble de Messi, además, contó una anécdota muy particular que ocurrió tras la victoria 1-0 de la Argentina sobre Irán, en el Mundial de Brasil 2014. “”Tras el encuentro, mi padre me llamó y me dijo: ‘No vengas a casa esta noche. ¿Por qué marcaste un gol en contra de Irán?’ Yo le respondí: ‘Pero no fui yo'”, relató Parastesh.