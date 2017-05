Es un hecho: Cubero confirmó la separación con Nicole Neumann

Los rumores de crisis entre la modelo Nicole Neumann y el futbolista Fabián Cubero corren hace meses, pero ahora fue él quien se encargó de confirmar la separación de la pareja.

Mientras la modelo regresa de Europa, donde fue a visitar a su padre, el futbolista dio la cara y habló con los medios.

"La realidad es que hace casi 4 semanas que no estamos juntos. Estamos separados, sí. No lo habíamos dicho antes porque todavía no hablamos con las nenas pero ya es decisión tomada", sentenció el deportista.





Contó que cada uno está haciendo su vida para tratar de salir de la situación lo mejor posible. Ante la consulta de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana si la pareja había perdido la diversión, Cubero respondió con humor: "no creo que pase por aburrirse con los hombres, porque estuvo con varios a lo largo de su vida y todos de diferentes estilos. ¿Le gustarán las mujeres ahora?", dijo en tono de broma, según reprodujo Clarín.

Las frases más fuertes de Cubero sobre su historia con Nicole

Cubero relató que desde el año pasado ella le había transmitido su crisis y sus dudas, y desde entonces él quiso luchar por recuperar la pareja. Pero -afirmó- ella no tiene muy claro qué proyecto quiere para adelante y decidieron que lo mejor era separarse.

- "Tuvimos muchas charlas y le pedí que sea sincera conmigo si se le acabó el amor. Quiero ayudarla para que tome una decisión pero me dijo que 'sos un sol como persona y el padre ideal para mis hijas', pero no me dice que sigue enamorada. A mí también se me hace difícil sentirme a gusto así en la pareja. Fue mucho desgaste".

- "Yo sigo enamorado de la Nicole que conocí, no de esta que veo ahora. Ella tiene una crisis desde el año pasado con la vorágine del Bailando y esas cosas. Charlamos muy poco desde entonces. Siempre la banqué y la voy a seguir bancando, pero como no nos encontrábamos le pedí que seamos sinceros para tomar la decisión sin culpas. Si hay terceros le pedí que me lo dijera para que terminemos y darle más libertad para decidir, pero me lo negó".

- "Siento que ella está en un momento en que no tiene el compromiso de depender de su marido y dejamos de compartir un montón de cosas, como salir a cenar, ir al cine. Al ver esto decidimos cortar acá para no lastimarnos. Me dice que le da bronca tener estas dudas por lo que significo para ella, pero no supera la crisis".

- "Hace un mes que no dormimos en la misma habitación. Igual muchas veces no dormía ahí porque duermo poco y a veces duermo con las chicas si me vienen a buscar. Ahora duermo en el sillón".

- "Me duele todo esto porque es algo que arrancó por ella y yo me fui amoldando. Hoy me sigue doliendo porque la quiero mucho, pero no puedo obligarla a que ella tenga el mismo sentimiento que tengo yo. Las nenas me parten al medio".

- "Desde que me planteó que estaba con una crisis yo traté de ayudarla y acercarme a ella. Pero tal vez le hacía mal. Le hacía masajes en los pies, la cuidaba y eso le hacía daño en lugar de ayudarla porque ella necesitaba otra cosa. Debe estar atravesando la famosa crisis de los cuarenta. Yo tampoco puedo cambiar para ver si esa es la persona que ella quiere. Nos fuimos desgastando en estos últimos tiempos y casi no teníamos intimidad. Yo quería y ella no, pero jamás desconfié de que hubiera otra persona. Sólo que ella ya no demostraba el compromiso de estar en pareja que yo sí sentía".

- "No creo que haya infidelidades porque cuando se lo pregunté me lo negó. Desde hace un mes que ya no estamos juntos. Si me entero que hubo otro me dolería, pero si pasó ya está, no puedo hacer nada".

- "Estuvimos diez años juntos y fue maravilloso. Fue una vida soñada para los dos y fue lo que quisimos". Compartimos muchísimas cosas. Tal vez separarnos le pueda dar más claridad a ella y no descarto que con el tiempo volvamos a estar juntos. Es una posibilidad, como también que cada uno haga su vida.

- "Nos sacamos el anillo de común acuerdo. Como para ir desprendiéndonos de a poco de todo y duela menos. Me lo saqué en el campo con ella, para ir cerrando el capítulo".

- "Nuestros amigos y familiares ya están al tanto de todo. Yo no hago terapia pero charlo mucho con ellos y escucho consejos y opiniones. A la larga, las decisiones las tomo yo. Muchas veces me enojé con todo esto, sobre todo por la impotencia de no poder ayudarla a resolver el tema o sacarle las dudas. Pero ella siempre me dijo que pasaba más por ella que por mí".