Un tucumano buscaba trabajo en un colectivo y su pedido se convirtió en un fenómeno viral

"Recién en el colectivo subió un chico, se llama Emanuel Cancino y es de Tucumán. Busca trabajo de lo que sea, hace seis meses que está sin trabajo y no consigue nada. Ya dejó su CV en todas las agencias", comenzaba diciendo el mensaje que Yésica Agüero compartió en su cuenta de Facebook. Lo que nunca se imaginó es que esa publicación se iba a volver en un fenómeno viral.

Agüero se cruzó el sábado con el tucumano de 29 años en la zona norte del partido bonaerense de José C. Paz. La mujer le tomó una foto y escribió algunas palabras que impactaron rápidamente en las redes sociales: "contó que está durmiendo en la calle y hace dos días que no come, es la primera vez que hace esto y no pedía plata sino un trabajo. Subió (al ómnibus) con el analítico en mano y el currículum".







"Pidió un trabajo ya que tiene una hija de cinco años, a la que la madre no le deja ver porque no tienen plata para pasarle. Trabaja de lo que sea y lo que no sepa lo aprende", concluyó en la publicación que fue compartida más de 80.000 veces.

La autora del mensaje le comentó a LA GACETA que el domingo pudo comunicarse con Cancino y le comentó que tenía muchas ofertas de trabajo. "Dijo que era de Tucumán y que trabajó de panadero y de otras cosas. No sé cuándo llegó a Buenos Aires. Ayer intenté llamarlo pero tenía el teléfono apagado. Espero que haya tenido suerte porque desde hace seis meses que está en esta situación", concluyó.