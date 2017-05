Filman el violento asalto en una heladería: "antes de que tocaran a mi hijo, prefería que me mataran"

La propietaria de una heladería de Lules sufrió el pasado domingo un violento asalto, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local ubicado en la calle Eliseo Cantón.

El hecho se produjo alrededor de las 21.15, cuando había clientes en el comercio. "Me apuntaron con un revolver y se querían meter dentro de mi casa. Yo les dije que mi mamá estaba enferma, que tenga compasión, pero me seguían apuntando con el arma. Estaban muy drogados, no sé por qué no se les escapó un tiro", comentó María Ester Cantón (58), propietaria de la heladería.

"Perdí a mi hija hace 12 años en un accidente de tránsito. En el momento del asalto mi hijo se encontraba adentro de mi casa. Ellos querían ingresar a toda costa. Antes que lo tocaran a él, prefería que me mataran", añadió Cantón.

La mujer dijo que los autores del robo son dos jóvenes que no superan los 20 años: "todo Lules sabe quiénes son y la Policía no los puede detener. Son barrabravas de un club local. Se manejan con total impunidad".

Juan Gigena, el marido de Cantón, dijo que hace tres décadas que tienen el local y es la primera vez que sucede algo así. "Esperamos que se haga Justicia. La gente de Lules está cansada de los hechos de inseguridad", concluyó.