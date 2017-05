Los "motivos sexuales" de la separación entre Barby Franco y Burlando: "quería todos los días"

La modelo y actriz Barby Franco estuvo en Intrusos y reveló intimidades de la relación que tuvo con el abogado Fernando Burlando y que ya terminó. Algunos de los motivos estuvieron relacionados al sexo y la modelo no tuvo filtros para contar cuáles fueron.

La tensión empezó en el verano, cuando viajaron a Carlos Paz. Ella estaba en el elenco de Mahatma, la obra de Flavio Mendoza, y él estaba de vacaciones.

"Él me dice que yo lo descuidé en el verano. Nunca entendió que estaba tantas horas en el teatro, con Mahatma, con tanto desgaste físico y mental. Él estaba de vacaciones. Salí tres veces con amigas a cenar y se enojó por eso", explicó la modelo.

Luego fue más específica y contó que Burlando estaba algo "intenso" con respecto al sexo.

"Quería todos los días. Yo no podía más. Me dolía todo el cuerpo", confesó, y aclaró que era la primera vez que hacía temporada y no estaba acostumbrada a ese ritmo.





La relación terminó cuando aparecieron fotos del abogado con Milagros Schmoll. Pero antes ya había cortocircuitos entre los dos.

"Si estás en crisis no te podés mostrar así con una mina. cinco años de relación, un poco de respeto...", dijo Barby. Y siguió: "Me pareció rara las fotos, la manera, el sabía que había prensa". Luego contó que él le dijo que no sabía que había fotógrafos, y afirmó que las imágenes fueron la gota que rebalsó el vaso.

