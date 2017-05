Desarmaron un segundo horno de ladrillos; temen que Daiana haya sido arrojada allí

Daiana Abigail Garnica no aparece. Esta mañana, la Policía se centró en desarmar un segundo horno de ladrillo ante la sospecha de que la adolescente de 17 años podría haber sido arrojada allí. Es por eso que desde muy temprano, junto a los bomberos, personal de la fiscalía y peritos, trabaja en el lugar en busca de alguna nueva pista.



Según informaron fuentes de la Justicia, ya no habrá más rastrillajes en la zona. Los policías desde ayer se concentraron en un predio de unas siete hectáreas en la zona de El Corte, en Alderetes. Sucede que allí se encuentra la cortada de ladrillos donde trabaja el principal sospechoso, Darío Suárez. Algunos testigos dijeron que lo vieron rondar por el lugar el sábado por la tarde "quemando cosas".

Hasta el momento hay cuatro personas detenidas por la causa de la joven. Una de ellas es Suárez, quien el domingo por la mañana se presentó en la Policía. Los investigadores fueron a su casa y también aprehendieron a tres mujeres que se encontraban allí. Hasta el momento los investigadores manejan varias hipótesis, una de ellas es que la adolescente haya sido asesinada.



El sábado por la tarde, Daiana tomaba mate con su madre en su casa del asentamiento Julio Abraham, Alderetes, cuando le llegó un mensaje de un vecino. Este individuo, Suárez, le pidió que lo acompañara a hacer unas compras, pero que no les dijera nada a sus padres. Ella, sin embargo, les avisó y se fue con él.



Llegó la noche y Daiana no apareció. Su familia se preocupó. Cuando lo vieron a Suárez, lo increparon, pero él les dijo que no sabía nada. Esa misma noche decidieron hacer la denuncia.

¿Cómo se puede ayudar?

Daiana salió vestida el sábado con una remera blanca con letras doradas, un jean azul y zapatillas Nike. Ante cualquier información, la familia ruega que se comuniquen al 0381-156690043.