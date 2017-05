La peor noticia que podía recibir el goleador llegó ayer luego de someterse a estudios para determinar el grado de su dolencia tras haber salido antes de tiempo en el partido del domingo contra Colón, en Santa Fe. El diagnóstico fue lapidario: rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, lesión que lo marginará de las canchas durante dos meses, previo paso por el quirófano. Dicho ello, el entrerriano, que lleva 16 goles, entre el Torneo de Primera (11) y la Copa Libertadores (5), será operado mañana. No jugará los ocho partidos del campeonato ni octavos de final de la Copa o bien los 16avos. de la Copa Sudamericana.

4. Lucrecia pasó de la sorpresa y el enojo a dar las gracias

La figura de Lucrecia Jordanoff se multiplicó por las redes sociales la semana pasada. Ella padece amelia (no tiene brazos) y focomelia (una de sus piernas es mucho más corta que la otra), y un video mostraba esa condición. Las imágenes habían llegado a Facebook sin su consentimiento, y cuando se enteró no estuvo de acuerdo. No obstante, los ofrecimientos de ayuda recibidos le servirán para mejorar su situación: podrá agrandar su casa (y disponer así de una habitación propia) y contar con las sillas de ruedas que tanto necesita para desplazarse a la Facultad.