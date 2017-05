Bielsa: "Sampaoli es mejor que yo"

ESPAÑA.- El ex entrenador de la Selección, Marcelo Bielsa, opinó sobre el actual DT de Sevilla y candidato a dirigir al equipoalbiceleste, Jorge Sampaoli, y sus palabras retumbaron con fuerza.

"Sampaoli no es un discípulo mío. Primero, porque esa palabra no la compatibilizo conmigo, y, segundo, porque noté que es mejor que yo", dijo Bielsa al disertar en un congreso de fútbol en la ciudad de Río de Janeiro, invitado por la Confederación Brasileña.

Bielsa mencionó que una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, y agregó acerca de Sampaoli:

"yo no cedo mis ideas y él sí porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Por eso creo que es mejor que yo, y no es falsa modestia. Yo no podría hacer lo que él hace".

Sucede que en varias entrevistas, Sampaoli reconoció su admiración por Bielsa, pero esta vez el que le tiró flores fue el propio "Loco".