Boudou: "no insertamos datos falsos en ningún documento"

El ex presidente de la Nación, Amado Boudou, descargó hoy en gestorías del automotor la responsabilidad por los papeles falsos de un auto cupé Honda CRX modelo 1992 de su propiedad y aseguró que después de esa experiencia no usó más gestores. Lo dijo en su declaración durante la primera audiencia del juicio que se le sigue por presuntas adulteraciones de documentos públicos en la compra de un auto.

Boudou enfrenta su primer juicio oral

"Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar datos falsos en ningún documento público", declaró en indagatoria el ex número dos de la ex presidenta Cristina Fernández y agregó: "no teníamos motivos para hacerlo, porque teníamos toda la documentación".

Además, aseguró que en 2001 le entregó todos los papeles del auto en cuestión al gestor Ricardo Gómez Coll para que realizara la transferencia y la denuncia de cambio de motor, pero este falleció y hubo una continuidad del trámite por parte de (Andrés Alberto) Soto, también gestor, reprodujo la agencia DyN.

Boudou se desliga del convenio por la deuda de Formosa

Boudou es acusado de haber puesto datos falsos en la transferencia de un automóvil. El delito prevé condenas de hasta seis años de prisión.

El ex vicepresidente enfrenta cerca de una decena de causas judiciales en su contra por presuntos hechos de corrupción durante su paso por la función pública.