Piden que organizaciones de Derechos Humanos asesoren sobre la designación de un candidato a juez

Los legisladores José María Canelada y Adela Estofan de Terraf solicitaron a la Comisión de Peticiones y Acuerdos que requiera el asesoramiento de organizaciones vinculadas con la lucha por los derechos humanos, luego de conocerse que el gobernador Juan Manzur propuso a Facundo Maggio como juez de Instrucción Penal.

Una posible designación de Maggio, abogado del Arzobispado y defensor de al menos ocho imputados por delitos de lesa humanidad, causa polémica acerca de su compromiso con los derechos humanos.

Conforme al artículo 64, inciso G, del reglamento interno de la Legislatura, la Comisión de Peticiones y Acuerdos y cualquier legislador pueden requerir asesoramiento para prestar acuerdo a la designación de un postulante a magistrado o funcionario de la Justicia.

En este sentido, Canelada y Terraf solicitaron que sean asesores las siguientes organizaciones: ANDHES; H.I.J.O.S. Tucumán; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán; Asociación de Madres de Plaza de Mayo Filial Tucumán; Familiares de Desaparecidos de Tucumán; Fundación Memorias e Identidades del Tucumán; Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo; Agrupación de Ex Presos Políticos Héroes de Trelew, de Tucumán, y la Asociación de Ex Presos Políticos y Víctimas de la Dictadura, Mártires o Libres "Bernardo de Monteagudo”.

Ambos parlamentarios manifestaron públicamente su rechazo al nombramiento de Maggio por ser sobrino del ministro fiscal Edmundo Jiménez y por haber actuado como defensor privado de acusados de crímenes de lesa humanidad.

Leer más: Piden el beneficio del 2x1 para un condenado por delitos de lesa humanidad en Tucumán

Respecto de esto último, los radicales expresaron que se intenta empoderar a “alguien que sostiene una defensa sistemática, ideológica y profesional de represores militares y civiles” y que convocarían a los organismos de Derechos Humanos, asociaciones de víctimas y referentes de la lucha contra la impunidad y a favor de la independencia de la justicia a realizar impugnaciones contra el abogado.

En caso de que se acceda al pedido de los radicales, Maggio deberá comparecer ante los integrantes de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, en la que expondrá acerca de su sistema de valores, sus conocimientos jurídicos y sus convicciones democráticas. El objetivo es que la audiencia pueda evaluar su vocación por la Magistratura y su discernimiento jurídico en el fuero para el que ha sido propuesto.