El docente que perdió su camioneta durante las inundaciones recibió un nuevo vehículo

Sergio Martínez tiene 42 años y hace 10 que trabaja como maestro jardinero en la Escuela N° 295, en Alto El Puesto, localidad rural del Departamento de Graneros. Para llegar al establecimiento hay que recorrer unos siete kilómetros desde la ruta 38, transitando por un camino vecinal de ripio, sin nombre ni número, y muchas veces sin jurisdicción, porque esa misma huella enrripiada pertenece en un tramo a La Cocha y en otro a Graneros. Por eso, hace años, el docente se había comprado una camioneta Ford Ranger.



Sin embargo, hace casi dos meses, por las inundaciones que se registraron en el sur de la provincia, su vehículo quedó sepultado en el barro y la arena tras el temporal. Ese día Martínez viajaba junto a otros cuatros docentes. Todos salvaron sus vidas milagrosamente, pero su vehículo quedó totalmente destruido.





La pesadilla pasó. Hoy Sergio vuelve a sonreír. El Gobierno provincial, en un acto que se realizó en la escuela Juan Méndez de la ciudad de Banda de Río Salí, le entregó al maestro una nueva camioneta para que pueda seguir realizando su trabajo. Además, allí se reconoció a los otros docentes que viajaban ese día en el vehículo, por su vocación de servicio durante las inundaciones.

Video: cinco docentes lograron escapar de una camioneta que fue llevada por el agua

"Es un reconocimiento para estos maestros que tuvieron que pasar por un momento difícil; perdieron el vehículo, sin embargo siguieron trabajando. Por eso hemos querido reconocerlos con una plaqueta y con una camioneta nueva para que puedan seguir desarrollando sus tareas. Son héroes anónimos", dijo Juan Manzur.



El maestro, por su parte, explicó en la zona de Alto El Puesto ese tipo de fenómenos climáticos no son comunes en el lugar. “Los lugareños me contaron que nunca antes había sucedido nada de esta magnitud. Fue una camioneta lo que se fue, pero hay que estar consciente de que no lamentamos vidas humanas”.





El día que se convirtió en pesadilla

El 27 de marzo los maestros habían salido de la Escuela Número 295, de Alto El Puesto, en Graneros, para regresar a sus casas. Sin embargo, se encontraron con un fuerte caudal que arrasó con el vehículo en el que se trasladaban.

Así quedó la camioneta del docente que fue llevada por el agua en el sur provincial



Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo de la camioneta Ford Ranger, que desapareció en el agua acumulada por las tormentas alrededor de las 15.30. Horas más tarde fueron auxiliados por los bomberos. Además de Martínez, ese día iban las maestras Rosa Alonso, Ester Salvatierra, Silvia Reynoso y Elina Ottino.





Entre lágimas, una docente relató lo que les ocurrió a sus colegas en un audio que se viralizó a través de WhatsApp.