Investigación contra Darnay: la embajada coreana alertó sobre las anomalías

Durante 30 días hábiles había sido suspendido en el PAMI el tucumano Alberto Darnay, por las presuntas anomalías relacionadas con un viaje a Corea del Sur en octubre del año pasado.

La advertencia sobre las supuestas irregularidades fue proporcionada por la Embajada de ese país asiático a la conducción de la obra social de los jubilados, según consta en el expediente N° 0200-2017-0001043-0, y en la resolución interna N° 0053. Mediante ese instrumento, el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, había dispuesto el 11 de enero pasado el inicio de un sumario administrativo y la suspensión temporaria de Darnay. El peronista, empleado de planta permanente de la obra social, había sido designado coordinador de Enlace entre el PAMI y el Plan Belgrano, que conduce el tucumano José Cano (UCR).

El sábado se conoció que el fiscal en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, Guillermo Marijuán, denunció a Cano, a Darnay y a Osvaldo Barreñada, al empresario Octavio Accardi y a dos ciudadanos coreanos que viven en el país, Dae Kyu Yang y Young Sik Oh, según lo publicado por el sitio Infobae.

Denuncian a Cano por un polémico viaje a Corea

Marijuán sospecha, según la publicación, que podrían haberse cometido al menos dos delitos: defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. El caso quedó en manos del juez federal Sergio Torres y de la fiscala Alejandra Mángano. Se cree que los involucrados podrían haber suscripto convenios de compras en nombre del Estado por 300 millones de dólares y que habrían pedido coimas. No se constató, sin embargo, que la operación se haya concretado.

Marijuán recibió datos sobre el viaje de tres personas al sudeste asiático que estarían vinculadas con Cano y que habrían intentado concretar el negocio. Cuatro de los denunciados, a excepción de Cano, conformaron en diciembre de 2016 la Sociedad Anónima Kumho Lat. La unión comercial salió publicada en el Boletín Oficial de la Nación y se detalla que se dedicaría a la fabricación, compraventa y exportación de “repuestos y autopartes del automotor”.

Cano denunció una operación política en su contra: "temen ser derrotados en las urnas"

LA GACETA accedió al contenido de la resolución mediante la cual el ex titular del PAMI, Regazzoni, dispuso el inicio de una investigación en contra de Darnay, debido a la “supuesta contratación en representación del PAMI-Argentina con la empresa Jicen Hitech Co Ltd De Corea”. Según ese documento, la investigación preliminar corroboró en base a fotocopias simples que facilitó la embajada de ese país “diversas irregularidades en la firma de un contrato de suministro celebrado en el marco de un llamado principio de acuerdo internacional del que serían las partes celebrantes Alberto Darnay y Osvaldo Barreñada”. “Surge con certeza la asunción de obligaciones de gravoso contenido patrimonial para el Instituto”, añade Regazzoni en los fundamentos del sumario iniciado. A su vez, destaca que la Unidad de Coordinación entre el PAMI y el Plan Belgrano carece de facultades para celebrar contratos en nombre del Instituto o acuerdos internacionales, como los que “involucran los hechos irregulares informados”.

En otro tramo de la resolución, se justifica la suspensión de Darnay en las presuntas “maniobras fraudulentas” que se pueden inferir en el expediente.