Una modelo quiso cuestionar a un funcionario nacional e hizo un papelón

Barby Franco, ex pareja del abogago Fernando Burlando pasó un papelón en cámaras al intentar cuestionar al ministro de Transporte Guilllermo Dietrich con datos que erróneos.

La modelo, que hace unas semanas declaró que "volvió a a ser pobre" luego de la separación con Burlando, estaba invitada al programa Debo decir, que conduce Luis Novaresio. Entre los invitados, también estaba el funcionario nacional.

"En mi Barracas, donde estoy viviendo ahora, la gente está cansada. No sé si está tan esperanzada. El metrobús, las calles impecables... pero es una locura pagar veintipico de pesos para viajar 20, 15 cuadras", declaró la morocha.

El funcionario la miró desconcertado y pregunto quién paga eso para viajar. Por lo que ella insistió: "¿el colectivo no cuesta eso?"

"Está a 6 pesos el colectivo", aclaró Dietrich.

Pero Barby no se quedó conforme con el primer papelón y quiso seguir cuestionando al ministro. Así que más tarde lanzó: "en Barrio Parque nos venía veintipico de lucas de luz", dijo y agregó sobre barracas: "la diferencia se ve un montón y el consumo es casi el mismo. Se ve muchísimo la diferencia entre un barrio exclusivo... No me parece... No sé cómo explicarlo".

Como no quedó claro lo que quiso decir, Novaresio clarificó el asunto y le preguntó si le costaba mucho pagar ahora. "Cuesta un montón... pagamos un montón de luz...", dijo.