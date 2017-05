Aprehendieron a cuatro personas por el caso de la adolescente que desapareció en Alderetes

Un hombre y tres mujeres quedaron aprehendidos por el caso de Daiana Abigail Garnica, la adolescente que desapareció en Alderetes el sábado.



Según la Justicia, un sujeto de 40 años se presentó de manera voluntaria en la comisaría de esa localidad informando que estaba siendo amenazado por los familiares de la menor de edad. Ante ello se puso en conocimiento a la Fiscalía de Turno, a cargo del doctor Carlos Artaza, quien manifestó que por orden del fiscal sea aprehendido y se le realicen todos los exámenes de rigor, se secuestre su ropa y su teléfono celular, y que además se realicen allanamientos en el domicilio del acusado.



Un vez que la Policía llegó hasta su vivienda también aprehendió a tres mujeres, entres ellas la esposa y la suegra del principal sospechoso. A su vez, efectivos del Grupo Cero y Regional Norte revisaron la casa y machetearon la maleza de la zona sin encontrar nada.

La Policía busca con desesperación a una adolescente que desapareció el sábado en Alderetes



Según se informó, la Policía empezó esta mañana a realizar nuevos rastrillajes en busca de la menor. Daiana salió vestida el sábado con una remera blanca con letras doradas, un jean azul y zapatillas Nike. Ante cualquier información, la familia ruega que se comuniquen al 0381-156690043.



El caso



El sábado a la noche, la familia de Daiana Abigail Garnica comenzó a buscarla con desesperación. Lo único que sabían es que había salido con un vecino; nunca regresó. Ayer, el hombre quedó aprehendido y a la búsqueda se sumaron decenas de policías que realizaron un rastrillaje donde trabaja el sospechoso, una cortada de ladrillos de Alderetes. Entre la maleza no pudieron encontrarla, y temen que la haya arrojado al horno del lugar.



Según contó la familia, el sábado a la tarde la muchacha de 17 años tomaba unos mates con su madre en su casa del asentamiento Julio Abraham, después de su trabajo, cuando le llegó el mensaje de un vecino, amigo de todos. “Darío Suárez le pidió por mensajes que lo acompañara a hacer unas compras, y que no le dijera nada a mis padres. Ella de todos modos les dijo que iba a salir con él y dejó su celular cargando. Ahí pudimos leer los mensajes”, relató uno de los siete hermanos de la joven, Leonardo Garnica.



Con el correr de las horas, todos comenzaron a preocuparse. Al ver al vecino por la calle, la madre de Daiana lo increpó, pero este dijo que no sabía nada. “Le dijo que no la había visto, que no sabía de qué hablaba, pero se puso muy nervioso cuando le mostramos los mensajes”, añadió Yanina, otra hermana de la adolescente. “Nos pareció muy raro. Hace poco él me había arreglado la moto. Varias veces me llevó en la suya y nunca me hizo nada, pero mi hermana es muy inocente. Era una chica de la casa, no salía, no tomaba alcohol. Jamás hizo algo así, se llevaba bien con mis padres”, agregó.