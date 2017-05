Esta vez la salud y el trabajo no fue la solicitud principal de los católicos que se unieron en oración para honrar a Nuestra Señora de Luján, patrona de la Argentina. Miles de devotos rogaron para que haya paz en el país y en las familias, porque la paz -dijeron- acabará con todos los problemas como la droga, la inseguridad y las divisiones políticas que afectan a la sociedad argentina.

3. Buscan a una joven en Alderetes y temen otro caso de femicidio

Daiana Garnica, de 17 años, salió de su casa del asentamiento Julio Abraham, en Alderetes, el sábado a la tarde y nunca volvió. Su familia señaló que la joven fue invitada por un vecino a ir a hacer unas compras, y que este le había pedido que no le contara nada a sus padres. El hombre se presentó ayer ante la Policía y quedó aprehendido por orden de la Justicia. En tanto, se realizaron rastrillajes donde él trabaja, una cortada de ladrillos, para saber si la muchacha estaba allí, pero no la encontraron. Con todo, no se descarta una de las macabras hipótesis que se manejan; que después de asesinarla, la arrojara al horno donde se cocinan los ladrillos. La familia pide cualquier información de forma desesperada.