Martín Bossi contó el extraño pedido de Cristina Fernández para imitarla

Martín Bossi fue invitado a almorzar con Mirtha Legrand y, entre otras cosas, reveló un pedido que le hizo la ex presidenta Cristina Fernández, cuando él trabajaba en ShowMatch.

La petición ocurrió en la época en que el actor hacía imitaciones de la ex mandataria en el reality "Gran Cuñado". Bossi recordó que en aquel momento, Marcelo Tinelli y los productores del programa, el "Chato" Prada y Federico Hoppe, se comunicaron con él para decirle que Fernández de Kirchner los había llamado para quejarse. "Yo salía a cámara y decía cualquier cosa en los discursos y creí que había dicho algo de eso pero no. Se quejó porque no usaba tacos en mis imitaciones y ella quería que esté elegante", contó el humorista según indicó el sitio primiciasya.com.

Martín imitando a Cristina Fernández.

La "Chiqui" aprovechó la oportunidad y le preguntó si acompañará nuevamente este año a Tinelli: "nos tomaremos un café y lo hablaremos". "Me encanta acompañarlo", finalizó.