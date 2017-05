La taquilla de Estados Unidos puso a "Guardianes de la Galaxia 2" en el primer lugar

Los personajes de Marvel Comics "Guardianes de la Galaxia 2" se ubicaron en la cima de la lista de películas más vistas en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, según informaron hoy las publicaciones especializadas "Boxofficemojo" y "Variety", difundieron las agencias DPA y Télam.

La segunda parte de esta aventura protagonizada por personajes de historietas y dirigida por James Gunn, recaudó en el primer fin de semana tras su estreno U$S 145 millones, más de lo que ingresó su antecesora en igual período pero en 2014 (U$S 94 millones).

Después de tres semanas en el primer puesto del ranking, "Rápidos y furiosos 8", cayó al segundo puesto con una recaudación de U$S 8,5 millones y de esta forma la exitosa nueva entrega de la serie sobre carreras de coches ilegales superó en su país la barrera de los U$S 200 millones.

La película de animación "Un jefe en pañales" quedó tercera con U$S seis millones, seguida de la comedia "How to Be a Latin Lover", con 5.3 millones, y finalmente "la bella y la bestia", que lleva recaudados U$S 487 millones en Estados Unidos y Canadá, en sus primeras ocho semanas.