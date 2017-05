Acusan a un futbolista argentino de organizar orgías durante su paso por Barcelona

La idea de que el futbolista Maxi López era una especie de libertino surgió por denuncias de su ex esposa, Wanda Nara, quien acusó de infiel al ex River Plate y actual delantero de Torino, en la Seria A de la Liga de Italia. Ahora, según destaca el diario As, un ex dirigente de Barcelona, de España, aseguró que en esa institución el argentino era miembro del denominado "club de la caipirinha" y que era promotor de orgías, nada menos.

En un programa de radio, Alfons Godall, ex vicepresidente de Barcelona durante la gestión de Joan Laporta, entre 2003 y 2010, respondió con un contundente "sí" cuando se le preguntó sobre una camarilla en Barcelona, formada por Ronaldinho, Deco, Maxi López y Motta, a quienes se conocía dentro del club por su afición a participar en orgías y porque le hacían "bullying" al futbolista Bojan Krkic.

Deco, Ronaldinho, Maxi López y Thiago Motta, los presuntos implicados. FOTO TOMADA DE TUTTOSPORTS.COM