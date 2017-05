Listorti le respondió a Flor de la V: "tenemos que cuidarnos más entre nosotros"

En diálogo con el programa "Por si las moscas" de Radio de la Ciudad, Florencia de la V realizó declaraciones conrespecto a los artistas y la calidad de las ficciones televisivas del país. José María Listorti respondió a los comentarios de la vedette y se mostró molesto.

"Siempre los mismos actores, los mismos personajes, aburren (...) creo que la televisión necesita las novelas como las que supimos construir hace tiempo, como los grandes culebrones (...) También hay que cambiar de personas y de personajes, siempre la misma gente haciendo lo mismo, paren un poco (...) el mundo cambió y la gente cambió", expresaba la actriz.

Listorti salió al cruce y fue muy claro en su posición.

"Hay actores nuevos, hay conductores nuevos, no estoy de acuerdo con Flor; me molesta que promocionen todo el tiempo que ven Netflix u otra cosa. No está bueno", aseguró.



El conductor de Este es el show trazó una analogía al dar a conocer su punto de vista: "Es como tener una parrilla y decir que la carne es una porquería. El rating está bajando por toda la competencia que hay y tenemos que cuidarnos más entre nosotros", concluyó.