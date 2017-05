Los familiares de la argentina asesinada en Playa del Carmen reconocieron el cuerpo pero aun no pudieron repatriarla

Familiares de la joven argentina Vanesa González, hallada asesinada el 25 de abril en la ciudad mexicana de Playa del Carmen, reconocieron su cuerpo en una morgue local, pero todavía no pudieron repatriarla debido a la falta de fondos y de ayuda de las autoridades consulares, según denunciaron hoy.

Luego de reunir dinero con la colaboración de amigos y otros allegados, la familia logró viajar en los últimos días y el jueves pudieron efectuar la identificación a once días de ocurrido el hecho, por el que todavía no hay ningún detenido. Carolina Benítez, prima de Vanesa, explicó a Télam que tras la identificación, están efectuando los trámites para el traslado a Buenos Aires, el cual está estimado en unos U$S 8.000, pero que la familia se siente "muy asustada y desprotegida" por todo lo que están atravesando.

"La Cancillería nunca proporcionó información concreta y debido a que el consulado argentino en México nunca se presentó a la fiscalía de Quintana Roo (estado al que pertenece Playa del Carmen) se entorpeció todo", afirmó Benítez.

La joven se quejó de "la ausencia de ayuda humanitaria por parte del Estado", lo que derivó en que los gastos sean solventados únicamente por la familia y amigos de Vanesa (29). "Sólo dan 'ayuda psicológica' y por teléfono. Nunca los vimos en persona", manifestó la prima de la víctima, que también cuestionó que los investigadores del caso lo hayan caratulado como homicidio y no femicidio.

Télam se comunicó en reiteradas ocasiones con el Consulado Argentino en México, pero se excusaron de dar información sobre el caso. Mientras tanto, en la página de Facebook "JusticiaxVane", los amigos continúan solidarizándose con la familia y buscando la forma de colaborar para el traslado de la víctima a Buenos Aires a fin de que sus restos descansen en el país.

Hasta ayer estuvo abierta una cuenta bancaria, pero como no podía recibir depósitos o transferencias desde el exterior, en breve se habilitará una nueva y, mientras tanto, en Playa del Carmen se realizaron algunas colectas de dinero, según publicaron en redes sociales algunos jóvenes residentes allí.

Vanesa fue encontrada asesinada el martes 25 de abril a las 10.30 en el interior de una caja de cartón por su novio, Francisco Cavalli (21), en el patio de la casa que alquilaban en Colonia Colosio. El joven dio aviso a la Policía e inmediatamente quedó detenido y fue liberado tres días después, luego de que testigos confirmaran que en el horario aproximado del crimen -entre las 18 y las 20 del lunes 24- se encontraba trabajando en el hotel y resort Reef Playacar, el mismo en que cumplía tareas Vanesa.

La pareja estaba viviendo allí desde hacía un año. Ambos trabajaban en el sector de animación y habían alquilado hacía cuatro meses la casa. Según declaraciones que constan en la causa, el fin de semana anterior al crimen le dieron hospedaje a un joven conocido como Ilich y, posteriomente, hubo una discusión porque éste llevó a otro hombre a la vivienda.

Una fuente judicial relató a Télam que un amigo venezolano de la pareja declaró que el lunes por la noche, cuando Vanesa ya estaba desaparecida, su novio Francisco llamó a Illich y éste le dijo que no la había visto. Cerca de las 23.30 del mismo día, este amigo concurrió a la casa para ver si había novedades y allí estaban tanto Illich como Francisco, quien comentó que no faltaba ropa de su novia, pero sí plata que ambos tenían ahorrada en una mochila y le preguntó al huésped: "¿no será que el hombre que metiste agarró el dinero?".

Según la declaración del venezolano, Francisco le comentó que Illich había llevado a otro joven a la casa, sin su consentimiento, para mantener relaciones sexuales, pero cuando el novio de Vanesa le pidió que le mostrara una foto, éste tomó una tablet y le dijo que había borrado la conversación y la aplicación a través de la cual lo había conocido. Después de esto, ambos discutieron e Illich se fue de la casa sin poder haber sido localizado hasta ahora ni él ni el otro joven que también había estado alojado allí.

En el marco de la investigación, la autopsia estableció que la víctima murió por "estrangulación a lazo" y que el crimen se produjo entre las 18 y las 20 del lunes, es decir, antes de que el amigo venezolano concurriera a la casa y cuando presuntamente la víctima ya estaba asesinada en el patio y dentro de una caja de cartón. Por eso, la principal sospecha apunta al Illich y al joven que conoció a través de una aplicación para mantener encuentros amorosos, indicó un vocero.