El perfil del detenido por las picadas en la avenida 9 de Julio: "fiestero, fierrero, excéntrico"

Uno de los dos conductores que corrieron picadas en la Ciudad de Buenos Aires, y lo mostraron a través de un video que se viralizó hace una semana, fue detenido esta madrugada tras un allanamiento en una vivienda del country Nordelta, del partido bonaerense de Tigre, y quedó acusado de conducción riesgosa con daño agravado, informaron fuentes judiciales y policiales.

Según la agencia Télam, el procedimiento en conjunto entre la Policía de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires se realizó en las primeras horas de hoy en una vivienda del barrio Cabos del Lago, de Nordelta, donde se logró la detención de Alejandro Gastón Radetic, un piloto de autos de 36 años, quien está acusado de conducir la camioneta Porsche Cayenne que se ve en un video subido a Youtube, que se viralizó el pasado 29 de abril.

Durante el allanamiento, la Policía de la comisaría 4° de Benavídez halló en la vivienda una gran cantidad de armas largas, cortas y municiones, pero no se secuestró nada puesto que todo el armamento estaba debidamente registrado y autorizado por la Autoridad Nacional de Materiales Controlados (ANMAC, ex RENAR), informó en un comunicado el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.







El detenido tiene un activo perfil en Instagram, donde se define como "cantante de reggaeton, fiestero, fierrero, excéntrico. Soy todo eso por lo que tu mamá te diría que no te juntes conmigo". En la red social compartía imágenes de autos, motos, dinero, armas y fiestas.

Los investigadores acusan a Radetic por conducción riesgosa (art. 193 bis CP) en concurso real con daño agravado (art. 184, inc. 5 CP) y podría recibir una pena que va de los seis meses a los siete años de prisión e inhabilitación para conducir. El video de casi 20 minutos que se conoció hace una semana mostraba a Radetic mientras conducía la camioneta de alta gama, y se observaba la participación de otro conductor a bordo de una camioneta Dodge Ram 1500, que ya habría sido identificado.