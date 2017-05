El enojo del padre de la protagonista del video "Hola, soy Anto"

El padre de la adolescente que protonizó el video "Hola, soy Anto", que se viralizó tras ser compartido en Facebook, dijo que su hija tiene "un retraso mental" y que la familia se encuentra pasando un mal momento.

En declaraciones al programa "Infama", Julio habló sobre las imágenes que se difundieron en las redes sociales: "bien no estamos. En mis hombros tengo un juez y una fiscal. Anto tiene retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa".

"A partir de la repercusión del video es durísimo, tengo que aguantar burlas y burlas de gente. Hablamos mucho del tema, es un mundo nuevo. Ella no tiene mucha idea de las redes sociales y esto le duele. Por más que tenga una discapacidad tiene amor, la gente no mira la parte humana, iba en un transporte público, no podía hablar", añadió.

El padre de la adolescente que protonizó el video "Hola, soy Anto", que se viralizó tras ser compartido en Facebook, dijo que su hija tiene "un retraso mental" y que la familia se encuentra pasando un mal momento.En declaraciones al programa "Infama", Julio habló sobre las imágenes que se difundieron en las redes sociales: "bien no estamos. En mis hombros tengo un juez y una fiscal. Anto tiene retraso mental. Ella y sus hermanos. Yo los cuido. Mi señora trabaja en una casa de familia y yo soy gastronómico hotelero. Esto nos tomó por sorpresa. Anto está muy mal, no quiere salir de casa"."A partir de la repercusión del video es durísimo, tengo que aguantar burlas y burlas de gente. Hablamos mucho del tema, es un mundo nuevo. Ella no tiene mucha idea de las redes sociales y esto le duele. Por más que tenga una discapacidad tiene amor, la gente no mira la parte humana, iba en un transporte público, no podía hablar", añadió.