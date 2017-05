Un ladrón le disparó al propietario de un hotel en Lules: "si no me corría, me mataba"

Un hombre de 74 años se salvó de milagro esta madrugada, cuando un "motochorro" le disparó a quemarropa durante un asalto perpetrado en uno de sus hoteles, ubicado en la intersección de las calles San Juan y Humberto Delgado, en la ciudad de Lules.

Según consta en la denuncia, Antonio Roberto Dip se encontraba en la recepción del hotel cuando un joven de canguro gris ingresó con intenciones de robo. El propietario se resistió y el ladrón sacó un arma de fuego y le disparó en el rostro. El hombre tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde se le hizo una tomografía y se constató que solo recibió una herida superficial.

"La bala me rozó la cabeza. Si no me corría me mataba", le comentó Dip a LA GACETA y agregó que es la décimo tercera vez que sufre que sufre un hecho de inseguridad en uno de sus hoteles.

El empresario aseguró que los hechos de inseguridad son moneda corriente en Lules. "Es tremendo lo que está ocurriendo. No se puede vivir de esta manera", sostuvo.

