Maradona: "hace 13 años que no consumo drogas"

Diego Armando Maradona tomó la palabra y esta vez habló de un tema que no suele tocar seguido. El 10 confesó que no consume drogas desde hace 13 años y sus palabras repercutieron. "Ahora me divierto jugando al fútbol con mis hijos", reconoció Diego en una entrevista al programa de televisión "Amici".

Maradona confesó el importante apoyo recibido de su familia en los momentos más difíciles de su vida, especialmente de su hija Dalma, a quien agradeció su cercanía: "conseguí salir del coma gracias a mi hija".

La entrevista se emitirá mañana en el Canale 5 del grupo Mediaset y en ella Maradona respondió sobre aspectos íntimos de su vida, pero también sobre su carrera profesional.

Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de se entrenador de Napoli, Maradona sostuvo que la chance no le disgusta para nada. "Sí, si la gente quiere, lo haría", sostuvo el 10 ilusionando a los italianos que lo tienen en el podio más alto de los ídolos. (Télam-Especial)