En apenas un mes, los lácteos aumentaron un 20% en Tucumán

Los precios de los lácteos están cada vez más altos. En apenas un mes, se registraron aumentos que van entre el 18% y el 20%.

El valor del kilo del queso cuartirolo más barato ronda entre los $90 y $95, mientras que el más caro, alcanza los $200. "La gente no dejó de consumir, pero porque no tiene otra alternativa", dijo el dueño del local 95 del Mercado del Norte.

Uno de los motivos de estos incrementos es estacional. Todos los años, con la llegada de las Pascuas, el precio de los lacteos sube. El problema es que rara vez vuelve a bajar.

Según el Indec, la inflación de marzo fue del 2,4%

“El aumento de Pascuas fue del 10%. A partir de ahí subió casi un 10% más a causa de las inundaciones”, afirmaron en otro local del Mercado.

Con este argumento coincidieron todos los comerciantes consultados por LA GACETA. Especificron que los temporales que se produjeron en Córdoba, Santa Fe y Tucumán afectaron la producción y la distribución de los productos lácteos.

La inflación complica a las provincias

Esta situación no solo golpeó a las grandes cadenas, sino que también la sientieron los pequeños y medianos productores del interior de la provincia.

“La señora que me hacía queso artesanal de cabra no puede venir. Vive en La Madrid y un taxi le cobra $1.000 por hacer el viaje, que es lo que me vende a mí de mercadería”, afirmó Verónica Sandoval, de otro local del microcentro.

Otro problema que destacaron los comerciantes es que en el último tiempo se volvieron habituales los faltantes de algunos productos lácteos.