Aún no se sabe qué ocurrió con el ciclista hallado muerto en un canal de Yerba Buena

Denuncian que hay inacción por parte de la Justicia y por eso comenzaron una campaña en Facebook para conseguir información sobre la muerte del ciclista Luis Aguilera (45 años), quien fue hallado sin vida en el canal sur, en Yerba Buena, el pasado 15 de abril. "Sabemos de qué murió, por la autopsia, pero no si lo chocaron o si se trató de un accidente propio de su enfermedad (sufría epilepsia)", lamentó Clara Saslaver, pareja de la víctima.

La mujer contó que la causa está en la fiscalía X, caratulada como "muerte dudosa". "Todavía no firmaron los oficios. No hay nada que haya avanzado, esto está más que lento. Yo voy casi todos los días a Tribunales y aún no hay nada concreto", cuestionó en diálogo con LA GACETA.

Saslaver contó que Aguilera sufría ataques de epilepsia desde los 13 años y que se manifestaban con ausencias de un minuto. Una de las hipótesis es que podría haber sufrido un ataque mientras entrenaba en bicicleta. Otra posibilidad que no se descarta es que pueda haber participado otro vehículo. "La rueda de atrás está un poco doblada y en un punto está saltada la pintura de la bici. Muchos ciclistas dicen que lo chocaron de atrás pero puede haber sido un golpe por la caída", relató.





"Queremos que se investigue. En la zona hay cámaras y se puede ver quién pasó por ahí. A él la muerte lo encontró viviendo, no lo encontró paralizando o con miedo. Él era más que su enfermedad, vivía la vida y hacía deportes", manifestó.

El cuerpo de Aguilera fue hallado en un canal, en la ciudad de Yerba Buena, en inmediaciones de un camino vecinal, en una zona cercana al country del Jockey Club. Saslaver afirmó que es una zona muy peligrosa y que muchas personas transitan por allí a diario.