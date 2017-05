Proyectan construir en Tucumán el estadio más grande del norte

El viejo anhelo de contar con un estadio único en Tucumán se volvió a colar en el discurso político de la mano de Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, que aseguró que el proyecto contempla la construcción de un escenario que se convertirá en el más grande del norte del país.

"La idea es preparar un proyecto para este estadio y poder calificar para distintas financiaciones nacionales e internacionales, para darle concresión a este viejo anhelo que tiene la provincia", explicó el funcionario que consideró que este nuevo espacio no afectará a las canchas de San Martín y Atlético.

"Esto va a potenciar la cantidad de eventos que van a tener y van a ser complementarios a este estadio único que tanto se necesita no solamente por los deportes. Se va a estudiar la normativa vigente para shows y eventos, ya que se contempla uno cerrado y otro abierto", puntualizó sobre los primeros pasos tomados para este proyecto, que instalaría probablemente en los alrededores de la capital tucumana.

Aunque no precisó fechas, ni posibles ubicaciones y un probable presupuesto, Giobellina prometió brindar más detalles en las próximas semanas. "Imagínense la cantidad de eventos internacionales a los que no podemos postularnos por no tener un espacio amplio que cumpla las características para albergar espectáculos musicales, culturales y deportivos", explicó el encargado del Turismo provincial, que sí se animó a aventurarse con la capacidad pretendida por el proyecto.

"Va a ser el mayor de todo el norte argentino. Analizamos que las capacidades actuales van desde los 15 mil y los 27 mil espectadores y este estadio unico los superaría ampliamente", lanzó.