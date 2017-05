Legisladores de la UCR cuestionan la designación como juez de un abogado propuesto por Manzur

La designación del abogado Facundo Maggio, que actúa como defensor privado de acusados por crímenes de lesa humanidad, como juez de Instrucción de IIda Nominación, levantó repudios de parte de legisladores de la oposición en Tucumán. Maggio fue propuesto por el gobernador Juan Manzur.

"La decisión nos llena de preocupación y confirma lo que veníamos advirtiendo desde hace tiempo: que el oficialismo se previene de cualquier investigación instalando a sus amigos en los puestos clave", dijo el presidente del bloque de la UCR, José María Canelada. "Con la designación del sobrino de Edmundo Jiménez se muestra la continuidad de un camino que se ha iniciado hace 12 años, y que Manzur avala y refuerza: un camino para asegurarse impunidad y, paralelamente, para aniquilar una justicia independiente", insistió Canelada.

Además, junto con su compañera de bloque, Adela Estofán de Terraf, señaló que rechaza "que se empodere a quien defiende desde hace años a represores militares y civiles. Hay aquí una doble moral, un doble estándar de quienes dicen llevar las banderas de los Derechos Humanos".

"Maggio no es cualquier persona. Sistemáticamente viene defendiendo a autores de delitos de lesa humanidad, tiene una actitud militante de defender a quienes derrocaron a un gobierno consitucional. Su sistema de valores no dediende el sistema democrático. Quien defiende a los que pisotearon el Estado de Derecho, hoy no puede ser garante del Estado de Derecho", consideró.

El abogado cuestionado defendió, en el juicio conocido como Megacausa Arsenales II-Jefatura II, al sacerdote José Mijalchick. Actualmente, defiende al ex policía Camilo Orce, acusado como autor material y participe necesario de delitos cometidos en perjuicio de dos víctimas del juicio Operativo Independencia.



Leer más: La megacausa “OI” ingresa en los tramos finales

En distintas causas defendió a Carlos Eduardo Trucco, Luis Rolando Ocaranza, Cayetano Jose Fiorini, Chuchuy Linares, Carlos Diacono, Enrique Bonifacino y Ernesto Arturo Alais, todos ellos acusados de haber cometidos crímenes como secuestros, torturas y desaparición de personas. Es, además, el abogado del Arzobispado de Tucumán.

"Este debate -dijo Canelada- no se da en cualquier contexto. La Corte Suprema ha permitido que se use el recurdo del 2x1 para los condenados por crímenes de lesa humanidad y desde distintas fuerzas políticas nos hemos expresado en contra. El oficialismo también lo ha hecho. No pueden ahora avalar con su voto (en la Legislatura)" un acuerdo para que Maggio sea juez.

El abogado propuesto para hacerse cargo como Juez de Instruccion Penal de la IIda Nominación del Centro Judicial de Tucumán debe pasar por una entrevista ante la Comisión de Peticiones y acuerdos para obtener un dictamen y sólo entonces pasaría a tratarse en sesión de todo el cuerpo. No hay fecha aún para la reunión en la comisión legislativa.