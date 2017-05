Lavallén, crítico con los porteños: "se desprecia a los clubes del interior"

"Se desprecia a los clubes del interior", dice Pablo Lavallén, seguro, a la hora de hablar sobre lo difícil que es hacerse lugar en el ámbito de la primera división del fútbol argentino, enfocado mayormente a los equipos grandes.



"Es muy difícil trascender y que el país hable de un equipo del interior. En Buenos Aires creemos que el fútbol se mueve a través de los cinco grandes más alguno que esté andando bien en ese momento. Incluso, en igualdad de condiciones es más fácil que se elogie del buen juego de Defensa y Justicia que el de un equipo de afuera. Los de provincia tenemos que esperar a hacer un buen partido contra un grande para que se descubra que hay una forma, un estilo o un par de futbolistas interesantes", cuenta el técnico de Atlético en una nota publicada por el diario La Nación.



No sólo eso. el DT, que nació en el barrio de Palermo y se define como "porteño hasta la médula", cree, justamente, que los porteños desprecian a clubes de afuera.

"Los programas deportivos están dedicados a Boca, a River, y sólo si esa noche jugamos por la Copa se acuerdan y dicen: "Ah, hoy juega Atlético Tucumán". Lógicamente, eso acá molesta. En las provincias hay equipos fuertes y no escuchar nada a nivel nacional provoca resentimiento", agrega.



Sobre su inicio com técnico, dice: "por mi trayectoria como futbolista sabía que me iba a tocar arrancar en el interior o en otro país. Como la mayoría, tengo que remar, y en chocolate, compitiendo contra los grandes con jugadores de otra categoría y pocas oportunidades de mostrar lo que hacés".