Se recupera la adolescente que fue atacada en Yerba Buena

“Lo único que puedo decir es que a mi hija la asaltaron a las 17.30 en un lugar muy transitado de Yerba Buena; que dos hombres, amenazándola con dos cuchillos, la obligaron a subirse a una moto y le quitaron el celular y dinero. El mensaje es que hay que estar alerta. Eso es lo importante; lo que se diga después, no me interesa”, dijo el padre de la joven que fue atacada el martes por la tarde cuando salía de un entrenamiento de hockey en Tucumán Rugby.



El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, indicó que su hija está recuperándose por la contención que está recibiendo. “Todo el mundo está ayudando a que ella se recupere lo más rápido posible. No es la primera vez que le roban un celular, pero en esta oportunidad los asaltantes se animaron a más. Cruzaron todos los límites”, indicó en una charla con LA GACETA.



El martes la víctima caminaba por la calle Salas y Valdés rumbo a su casa. Antes de llegar a la intersección con calle Salta, dos jóvenes le sacaron sus pertenencias y la obligaron a subirse a una moto de baja cilindrada. La escena fue presenciada por una mujer que los persiguió y les cruzó el auto en el que se desplazaba. Ese momento fue aprovechado por la joven para escaparse.



“Lo que se dijo o lo que se viralizó no me importa en lo más mínimo. No me puedo hacer cargo de lo que hacen los otros y mucho menos si tiene alguna intencionalidad o no. Mi hija es una chica fuerte que pudo escaparse, pero ¿y si hubiera sido otra, con una contextura completamente diferente?”, se preguntó.



La investigación



La Policía comenzó a investigar el caso. El teléfono sustraído fue clave para determinar donde se encuentra en este momento. Ya se solicitaron medidas de allanamiento, pero hasta el momento no fueron autorizadas por la Justicia.



“No quiero pensar mucho, pero lo cierto es que la Policía está atada de manos. Ellos podrían haber ingresado al asentamiento donde está ubicado el celular, pero no lo hicieron porque no tenían una orden judicial. Y si lo hacían después tendrían problemas”, comentó el entrevistado.



Poco después, destacó: “este no es un problema de la fuerza. Se deben cambiar las leyes para que tengan mayor libertad de acción y puedan actuar con la rapidez del caso. La Justicia tampoco puede hacer mucho porque sigue atada a las normas vigentes”.



Fuentes policiales confirmaron que las personas que están buscando tienen antecedentes de robo y motoarrebatos, pero nunca antes habían intentado llevar a una víctima después de reducirla. Hasta el cierre de esta edición continuaban esperando la autorización de la Justicia para allanar la vivienda donde podrían residir los sospechosos.

Calma



No se difundieron más casos



En las redes sociales no se difundieron nuevos casos de secuestros en nuestra provincia, como ocurrió el miércoles después de que se conocieran los casos de Yerba Buena y otro ocurrido en la capital, que están siendo investigados por la Policía. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las últimas semanas, a través de Facebook, Twitter y WhatsApp, fundamentalmente, también se difundieron una importante cantidad de casos personas que supuestamente habían sido secuestradas por desconocidos. Desde el gobierno de la Ciudad aseguraron que estos testimonios virtuales forman parte de una campaña política y que no tienen registros de denuncias formales de intentos de secuestro de menores y mujeres con fines de trata. Sí admitieron que existen casos de secuestros express, especialmente en el partido de General Paz y sus zonas aledañas.



Cómo actuar



Siempre realice la denuncia en la comisaría más cercana a donde se produjo el hecho.



Ratifique la demanda en la Justicia.

Trate de brindar la mayor cantidad de datos físicos de los atacantes para que puedan ser buscados.



Si le avisan que secuestraron a un ser querido, trate de comunicarse con él o sus allegados para confirmar la versión.



No difunda rumores de determinados casos por las redes sociales.



No comparta información que no sea veraz.

Falsas versiones

Los supuestos secuestros de la trafic blanca

El año pasado, por las redes sociales se informaba que una combi Trafic blanca estaba secuestrando niños y adolescentes. Fue tan grande la conmoción que se generó que vecinos cortaron las calles para reclamar mayores medidas de seguridad porque se habían registrado casos de secuestros en diferentes barrios de la capital y del interior de la provincia. Incluso, jóvenes trabajadores que se movilizaban en un vehículo de esas características fueron salvajemente golpeados por manifestantes que pensaron que se trataban de los secuestradores. Meses después se vivió una situación similar en Córdoba.

Presuntos caramelos con drogas en las puertas de las escuelas

“Papás, alerten a sus hijos sobre lo que está ocurriendo en Los Nogales. Esto les están regalando a unos niños, parecen caramelos pero es droga”, fue el mensaje que se viralizó a través de WhatsApp junto a una foto de unas pastillas que parecían ser de éxtasis. En pocas horas la imagen llegó a miles de celulares de nuestra provincia. Sin embargo, las autoridades informaron que se trataba de una falsa denuncia. La foto que circuló en nuestra provincia ya había sido difundida el año pasado en Medellín, Colombia, donde fue usada para un fin similar: generar alarma en la sociedad.

videos de desastres naturales

Cuando la ciudad de La Madrid se encontraba bajo el agua, decenas de personas viralizaron imágenes de ríos crecidos en otra provincia para advertir que algo malo estaba por pasar. También se difundieron imágenes de otros desastres naturales que se produjeron en distintos puntos del país.

La alarma durante los saqueos

“Ahí vienen”, fue uno de los mensajes que más circuló por las redes sociales durante los saqueos que se produjeron en la provincia durante 2013. Al recibirlos, los vecinos levantaban barricadas o se armaban, esperando a los supuestos saqueadores.