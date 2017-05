Rial desató todo su enojo contra el programa de Alejandro Fantino

Jorge Rial se indignó mientras veía anoche Animales Sueltos ¿Qué pasó? En un zócalo del programa de Alejandro Fantino se atribuía la exclusividad de una nota que el conductor de Intrusos había sacado en A24.



El programa de Fantino presentó una nota a Antonio "Jaime" Stiuso, el ex espía de la SIDE que había hecho Mariel Fitz Patrick para el programa de Rial. El problema fue que Animales Sueltos lo repitió más tarde y lo calificó como "exclusivo".



Mientras se presentaba la entrevista, el zócalo decía: "Stiuso rompe el silencio: nota exclusiva". Indignado, Rial recurrió a las redes sociales para denunciar la situación.





No muchachos, Stiuso no hablo con @animalesoficial. Habló con mi programa de @A24COM. La nota la hizo @marielfitz. No se hace eso.