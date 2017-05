Por un error, la UAR modificó los cuartos de final y Tucumán Rugby tendrá otro rival

La Unión Argentina de Rugby cometió una grave equivocación en el armado de los cruces de los cuartos de final del Nacional de Clubes y desató la polémica que generó el reclamo de los equipos clasificados. Como consecuencia, el organismo tuvo que corregir su error y modificar el fixture de partidos para la ronda que se viene.

En un primer momento, el comunicado oficial de la UAR estableció que los partidos eran Regatas Bella Vista-Tala RC, Uru Curé-Belgrano Athletic, Newman-Hindú y Tucumán Rugby-San Luis.

Tucumán Rugby clasificó a los cuartos de final del Nacional de Clubes A



Sin embargo, luego de revisar el error y rearmar el cuadro, los cruces quedaron de la siguiente manera:





Urú Curé vs. Hindú

Newman vs. San Luis

Regatas Bella Vista vs. Tala

Tucumán Rugby vs. Belgrano Athletic

¿Cuál fue el error?

Según el reglamento de la UAR, los cruces se arman categorizando a los equipos según su rendimiento. Los cuatro ganadores de Zona tienen la localía en los cuartos y se los reubica en una clasificación del 1° al 4°. Por su parte, los cuatro ubicados en el segundo lugar de cada Zona, que serán visitantes, se acomodan entre 5° y el 8°. De esta manera, se enfrentan 1° vs. 8°, 2 vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

Sin embargo, existe una salvedad que puede modificar la clasificación si esos cruces llevaran a que deban enfrentarse dos equipos que compartieron el mismo grupo. Y esto fue lo que pasó con el duelo entre los puestos 3 (Tucumán Rugby) y 6 (Hindú), ambos rivales en la Zona 2.

El "Verdinegro" fue el patrón de los titanes



Por tal motivo, los organizadores tuvieron que realizar el enroque que marca el reglamento. Y hasta ahí todo bien, pero se confundieron en ubicar al anterior clasificado en lugar del siguiente clasificado: es decir, en lugar de emparejar al 3° (Tucumán Rugby) con el 7° (Belgrano), lo enfrentaron con el 5° (San Luis).

El reclamo

San Luis fue el equipo que atendió el error porque se encontró con la obligación de viajar a Tucumán, cuando en realidad le correspondía jugar contra un rival conocido de la URBA, como Newman. Tras recibir el reclamo, la UAR le dio la razón al conjunto de La Plata y modificó el cuadro por completo.