Ola de repudios al fallo de la Corte que beneficia a un represor y abre la puerta a la liberación de cientos de condenados

Referentes de los derechos humanos, dirigentes políticos y funcionarios provinciales criticaron hoy el fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la llamada ley del 2x1 al represor Luis Muiña, quien podrá recuperar su libertad tras purgar una condena a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad, en tanto que conocidos constitucionalistas justificaron la medida.

Las Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos defensores de los derechos humanos convocaron a una marcha, para esta tarde, en todas las provincias. En Tucumán, la convocatoria es a las 19, en la Plaza Independencia.

Estela de Carlotto expresó que "convocamos al pueblo a defender sus derechos porque esto no nos afecta a las abuelas, sino que afecta a los hijos del pueblo, porque esta ley (2x1) no regía para los crímenes de la dictadura".

Taty Almeida, de Madres-Línea Fundadora, dijo que "tratar de dejar en libertad a los genocidas es inaudito" y criticó la intención de las autoridades eclesiáticas de impulsar la reconciliación entre militares y familiares de las víctimas de la dictadura:



"No perdonamos, no nos reconciliamos, la jerarquía eclesiástica demuestra que no tiene memoria", sostuvo.

Horacio Verbitsky, titular del CELS, señaló: "Hay una ofensiva llevada adelante con hipocresía con leyes de dudosa aplicación", y sobre la iniciativa de la Iglesia, indicó: "La reconciliación implica para la Iglesia arrepentimiento y reparación por los daños cometidos, pero yo no he visto a ningún militar, ni policía, ni empresario arrepentirse", por los crímenes de la dictadura.

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel criticó el fallo al aseverar que son crímenes que no prescriben. "Este gobierno trata de ir cambiando las cosas, a través del negacionismo de Loperfido y Centurión, incluso minimiza los Derechos Humanos y hace de esto un problema numérico", aseguró.

Funcionarios de Derechos Humanos de 14 provincias también se manifestaron contra la decisión del alto tribunal. "Este fallo significa un enorme retroceso en materia de derechos humanos y que sienta un precedente que ataca directamente los pilares de Memoria, Verdad y Justicia", escribieron en el comunicado que difundieron ayer.

"Quienes integraron un plan sistemático de apropiación de menores, tortura, violación, asesinato y desaparición no son dignos de ningún beneficio, sino que deben marcar un antes y un después en nuestra historia, sancionando tales crímenes con una condena ejemplificadora, para que Nunca Más permitamos tales atrocidades en nuestra patria", reclamaron Lilia Marchesini (Misiones), Hugo Raúl Figueroa, (Santiago del Estero), Erica Brunotto (Tucumán), Juan Carlos Goya (Chaco), Horacio Pietragalla (Santa Cruz), Antonio Curciarello (La Pampa), Delfor “Pocho” Brizuela (La Rioja), Matias Germano (Entre Rios), Maria Sylvina Arauz (Formosa), Chochi Vazquez (Misiones), Hernán Velárdez Vaca (Catamarca), Sergio Mingrino (Tierra del Fuego), Fernanda Abalos (San Luis) y Alicia Comelli (Neuquén).