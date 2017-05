Asesinó a su pareja porque quería viajar sola a Córdoba: fue condenado a prisión perpetua

CATAMARCA.- Un hombre fue condenado por un tribunal de Catamarca a prisión perpetua por el femicidio de su esposa, asesinada de 12 puñaladas porque quería viajar sola a Córdoba, informaron fuentes judiciales. El Tribunal de la Cámara Penal 3 halló culpable a Marcos Antonio Gutiérrez, de 60 años, por el "homicidio agravado" de Rosa Alicia Pacheco, de 42.



Los jueces Patricia Olmi, Jorge Palacios y Marcelo Soria coincidieron con el pedido del fiscal Rubén Carrizo, el cual consideró que no había atenuantes para que sea caratulado como un "homicidio por emoción violenta". Tras el fallo y ante un fuerte operativo policial, el condenado fue trasladado al penal de Miraflores, donde cumplirá su condena.



Los abogados defensores Pablo Rivera y Hugo Balocco, en tanto, alegaron que no hubo premeditación si no que fue un rapto de ira ya que Gutiérrez vivía para su familia.



Durante el debate oral, el acusado, apodado "Antonio Ríos", dijo que no recordaba "nada sobre lo sucedido", sino sólo los momentos anteriores y posteriores. Según su testimonio, él estaba haciendo un asado y luego vio a su mujer "ensangrentada en el piso".



El hecho ocurrió el 24 de abril de 2016, en la vivienda del barrio 40 Viviendas Sur cuando Gutiérrez preparaba la carne para un asado.



En ese momento, comenzó una discusión con su esposa, cuya relación había tomado distancia, porque la mujer le dijo que esa noche iba a viajar sola a Córdoba.



El hombre la atacó con la cuchilla con la que cortaba la carne y le dio 12 puñaladas hasta que la mujer salió corriendo a la calle y a poco de cruzar la vereda cayó desvanecida.