El servicio de WhatsApp se cayó y estallaron las redes sociales

En estos momentos, WhatsApp se encuentra caído, el programa de mensajería instantánea no permite enviar ni recibir mensajes. Al parecer, el servicio no funciona a nivel general, no sólo en la Argentina. Algunos usuarios de redes sociales destacaron que se trata de un problema muy serio y que hace tiempo que WhatsApp no sufría una caída tan grave.

En las redes sociales se pueden leer numerosas quejas por la caída de WhatsApp, y los usuarios deben utilizar otras alternativas ahora que WhatsApp no funciona. Telegram representa una buena opción, pero no se sabe si sus servidores aguantarán el aluvión que generaría una caída total de WhatsApp.

Ahora mismo, si enviás un mensaje de WhatsApp no será entregado, y no se marca el segundo "check". Por lo tanto, tampoco te llegarán los que te manden tus contactos.

Y la pregunta es: qué hago yo sin whatsapp? — Coleen (@coleen_chumacha) 3 de mayo de 2017

Españoles, #WhatsApp ha caído, menos mal que a mí no me habla nadie — Mario Pisano Martín (@rutherfordios) 3 de mayo de 2017

No estaría funcinando @WhatsApp #Whatsapp



No funciona

Se cayo

No llegan los mensajes — PabLiTEN (@PabloSansanelli) 3 de mayo de 2017