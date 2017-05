Un militar pidió asilo en la Nunciatura del Vaticano y no lo dejaron entrar

Un militar retirado pidió asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica en la Argentina, pero en la sede diplomática del Vaticano no lo dejaron entrar. Es investigado por delitos de lesa humanidad y se considera un perseguido político.



Se trata del coronel retirado Emilio Guillermo Nani, quien se presentó ayer al mediodía en la sede de la Nunciatura, en el barrio porteño de Recoleta. Según publicó el diario La Nación, se había enterado de que un juez federal estaba por pedir una orden de detención en su contra.



Mediante un mensaje que se viralizó por Whatsapp, Nani relató lo ocurrido en la sede diplomática. Y el hecho fue confirmado por su abogado (siempre según el diario La Nación). Según este relato, fue atendido por empleados de la institución, quienes le informaron que el nuncio apostólico, Emil Paul Tsherrig, no se encontraba. "Tampoco pudo hablar con otra autoridad de la Nunciatura, por lo que mi defendido entregó una nota en la que detalla su situación de perseguido político", le dijo su abogado al diario porteño.



Nani tiene 71 años, combatió en Malvinas y participó en 1989 de la recuperación del cuartel militar de La Tablada luego del ataque que realizó el Movimiento Todos por la Patria (MTP. Allí, recibió un balazo en el ojo.

El mensaje que se viralizó por Whatsapp



Acabo de pedir asilo diplomático en la Nunciatura Apostólica, presentando la nota que adjunto… No me permitieron el acceso aduciendo que el Nuncio no se encontraba presente, no pudiéndome dar respuesta en ese momento a mi pedido. La Nunciatura quedó en contestarme en cuanto Scherring pueda hacerlo sin fijar oportunidad, lo que equivale a negarme la entrada a la Sede Apostólica. Como no puedo esperar la respuesta del Nuncio dado que mi libertad corre peligro, y ante el temor de no poder hacerlo en oportunidad, difundo todo lo que hubiera querido entregarle a los efectos de profundizar las causas de mi decisión, solicitándote la máxima difusión”.



Emilio Guillermo Nani



TCnl (R)– VG