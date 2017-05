-DUJOVNE/ Dujovne aseguró que este año no habrá nuevos aumentos en los servicios públicos

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que en lo que resta del año no habrá nuevos aumentos de tarifas de los servicios públicos, y subrayó que la recuperación de la economía ?se viene consolidando?.

El funcionario también desechó la posibilidad de que se privatice Aerolíneas Argentinas, y ratificó que el Gobierno saldrá en auxilio de Sancor con un aporte de dinero, siempre y cuando haya un plan ?sustentable? para salir de la crisis.

"Este año ya han aumentado (los servicios públicos) y no hay aumentos nuevos previstos. La sociedad lo percibe y sabe que vamos en la buena senda, eso es mejor que las soluciones mágicas", afirmó anoche Dujovne al canal La Nación.

El ministro aseguró que ?se viene consolidando la recuperación? de la economía, y sostuvo que ?hoy la pregunta ya no es si se terminó o no la recesión; la pregunta es cuándo se va a sentir, pero no si empezó?.

?Es necesario que el consumo crezca. Vamos a ver un aumento del consumo en los próximos meses, pero esta vez no va a estar alimentado por medidas artificiales?, afirmó el funcionario.

Destacó que ?este gobierno tiene un plan consistente desde lo monetario, lo fiscal y también lo político?, y puntualizó que ?los ritmos en los que hemos decidido movernos son los adecuados y dan sustentabilidad para llevar adelante las reformas?.

Subrayó que ?es muy fácil pedir velocidad y ajuste?, pero destacó que ?todos vimos a los gobiernos que quisieron ir rápido con el ajuste y duraron dos semanas?.

Por otra parte, aseguró que ?no hay planeada ninguna privatización de Aerolíneas Argentinas?, y remarcó que en el Gobierno están ?contentos con todos los cambios no sólo en la línea de bandera, sino en todo el mercado aerocomercial?.

En cuanto a la situación de Sancor y su posible solución, indicó que ?el Gobierno no puede poner dinero en un barril sin fondo?.

?En Sancor hablamos de una empresa en total desmanejo, con déficit y pérdidas creciendo cada año, y la empresa con cada vez más concesiones a los gremios de empresarios lecheros. El Gobierno auxiliará siempre y cuando sea sustentable?, afirmó el ministro. (Télam)

